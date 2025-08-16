Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Estado del clima

Hoy en La Pampa, el clima presenta condiciones de tiempo despejado por la mañana. El tiempo se mantendrá seco y fresco, con las temperaturas mínimas llegando a 7.1°C, mientras que los vientos serán ligeros con una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad estará en un nivel moderado, conservando la comodidad en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que continuaremos con un clima mayormente despejado. Las temperaturas máximas alcanzarán aproximadamente 18.4°C. No se espera lluvia, permitiendo disfrutar de una noche clara y moderadamente fresca. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h, lo cual no afectará significativamente el bienestar a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Hoy, el sol se elevará a las 08:25 y se ocultará a las 18:08, ofreciéndonos un tiempo de luz solar considerable. No se esperan condiciones de humedad extremas durante este periodo, asegurando una visibilidad óptima para cualquier actividad al aire libre.