Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

sábado, 16 de agosto de 2025, 06:03

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con condiciones favorables para actividades al aire libre durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 6°C. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a que el viento podría incrementar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo agradables con un aumento leve de la temperatura, alcanzando una máxima de 21.1°C. Se mantendrá el cielo con pocas nubes, ofreciendo un ambiente perfecto para encuentros al aire libre. Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente, brindando un clima fresco ideal para descansar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

El amanecer en La Rioja está previsto para las 07:47, mientras que el ocaso será a las 18:35, ofreciendo una jornada con horas adecuadas de luz diurna para disfrutar de diversas actividades.