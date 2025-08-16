Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima de hoy

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con condiciones favorables para actividades al aire libre durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 6°C. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a que el viento podría incrementar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo agradables con un aumento leve de la temperatura, alcanzando una máxima de 21.1°C. Se mantendrá el cielo con pocas nubes, ofreciendo un ambiente perfecto para encuentros al aire libre. Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente, brindando un clima fresco ideal para descansar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

El amanecer en La Rioja está previsto para las 07:47, mientras que el ocaso será a las 18:35, ofreciendo una jornada con horas adecuadas de luz diurna para disfrutar de diversas actividades.