Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima en Mendoza

Clima en Mendoza esta mañana

Durante la mañana de este sábado en Mendoza se espera un clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas tempranas estarán entre los 6.6°C y 17.5°C. La humedad rondará el 62%, contribuyendo a una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, se anticipa que las nubes persistan, creando un cielo predominantemente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, favorecidas por vientos que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h.

En la noche de hoy, el clima seguirá similar con vientos constantes y las temperaturas permanecerán por encima de los 6.6°C, mejorando gradualmente las condiciones generales hacia el anochecer.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo suficientes horas de luz diurna para disfrutar al aire libre.