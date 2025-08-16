Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima en Mendoza
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 16 de agosto de 2025, 06:04

Clima en Mendoza esta mañana

Durante la mañana de este sábado en Mendoza se espera un clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas tempranas estarán entre los 6.6°C y 17.5°C. La humedad rondará el 62%, contribuyendo a una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, se anticipa que las nubes persistan, creando un cielo predominantemente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, favorecidas por vientos que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h.

En la noche de hoy, el clima seguirá similar con vientos constantes y las temperaturas permanecerán por encima de los 6.6°C, mejorando gradualmente las condiciones generales hacia el anochecer.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo suficientes horas de luz diurna para disfrutar al aire libre.