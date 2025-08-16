Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Hoy sábado 16 de agosto de 2025 en Neuquén, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 4.9°C. A medida que el día avance, la temperatura aumentará, alcanzando máximas de hasta 17°C. Se esperan vientos con una velocidad máxima de 13 km/h, aportando una sensación de frescura durante el día.

Hacia la tarde, las condiciones serán similares, con nubosidad parcial prevalente. No hay precipitaciones previstas, aunque los vientos podrían alcanzar hasta 17 km/h en algunos momentos puntuales. La humedad relativa estará en torno al 75%, lo que podría traducirse en una sensación de mayor frescura bajo la sombra.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:47, mientras que el atardecer será a las 18:16. Estos horarios ofrecen buenas oportunidades para disfrutar de un día al aire libre o planificar actividades bajo el cielo estrellado.