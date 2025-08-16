Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

El Tiempo

En la mañana de este sábado en Río Negro, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C mientras que se espera una máxima de 17.1°C hacia el mediodía. La humedad estará en torno al 82%, lo que mantendrá una sensación fresca durante las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 22 km/h, soplando desde el sector oeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el clima persistirá mayormente estable pero con una gradual dispersión de nubes. Las temperaturas descenderán lentamente durante la noche, por lo que se recomienda llevar un abrigo liviano si se planea salir tarde. El viento irá disminuyendo su intensidad hasta quedarse en niveles bajos hacia la medianoche.