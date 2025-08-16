Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima en Salta

El clima en Salta

Hoy en Salta, el clima durante la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es aconsejable llevar un abrigo ligero si se planea pasar tiempo al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que el día avance hacia la tarde, las condiciones se mantendrán estables con una humedad del 91%, mientras que los máximos se elevarán hasta los 21.2°C. Se espera que los vientos tengan una velocidad media de 8 km/h, lo que ayudará a mantener el ambiente confortable. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre o visitas al parque.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 08:03, mientras que el atardecer se producirá a las 18:40. Estos tiempos ofrecen una cantidad significativa de horas de luz, perfectas para disfrutar de las actividades diurnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Con las condiciones esperadas, se recomienda usar ropa cómoda y ligera durante el día. Asegúrate de mantenerte hidratado y utilizar protección solar si vas a estar al aire libre por periodos prolongados.