Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 16 de agosto de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, ofreciendo una mañana fresca y agradable para las actividades diarias. La probabilidad de precipitación es nula, permitiendo disfrutar de un día eminentemente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 20.4°C. Se mantendrá la misma condición de cielo parcialmente nuboso, con una humedad que alcanzará un máximo del 61%. Los vientos estarán presentes a lo largo del día, alcanzando una velocidad media de 11 km/h.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Un fin de semana en CABA: la mejor ruta cultural y gastronómica para conocer la ciudad sin gastar de más

Un fin de semana en CABA: la mejor ruta cultural y gastronómica para conocer la ciudad sin gastar de más

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, permitiendo disfrutar de un día con una duración de aproximadamente 10 horas y 8 minutos.