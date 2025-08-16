Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, ofreciendo una mañana fresca y agradable para las actividades diarias. La probabilidad de precipitación es nula, permitiendo disfrutar de un día eminentemente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 20.4°C. Se mantendrá la misma condición de cielo parcialmente nuboso, con una humedad que alcanzará un máximo del 61%. Los vientos estarán presentes a lo largo del día, alcanzando una velocidad media de 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, permitiendo disfrutar de un día con una duración de aproximadamente 10 horas y 8 minutos.