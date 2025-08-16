Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Condiciones Climatológicas

Condiciones de clima para la mañana en Santa Cruz

Para este sábado 16 de agosto de 2025 en Santa Cruz, el clima presentará condiciones de nubosidad parcial durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas, experimentarán un leve descenso hasta llegar a los 3.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 25 km/h, mientras que la humedad relativa se ubicará en un 80%, manteniendo una jornada fresca en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y hacia el anochecer, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de 7.3°C. Los vientos continuarán circulando a una velocidad promedio de 30 km/h. Los niveles de humedad seguirán siendo elevados, alcanzando hasta un 95%, lo que aumentará la sensación de frío. No se esperan precipitaciones.