Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025
Clima en Santa Fe para la mañana de este sábado: se pronostica cielo parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 7.9°C hasta los 18.5°C. Durante esta franja horaria, la humedad se mantendrá en un 85%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad promedio de 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche, se mantendrá una condición de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas permanecerán suaves, rondando los 18°C. La presencia de viento se intensificará ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 21 km/h. No se espera precipitación alguna, con una probabilidad de lluvia de 0%.
Recomendaciones: se sugiere estar atento a variaciones en la temperatura y llevar abrigo ligero para la noche. A pesar de no haber probabilidad de lluvia, es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en las condiciones del tiempo.
Atención: estos pronósticos están sujetos a cambios, por lo que se recomienda seguir actualizaciones regulares.