Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima del día

Hoy en Santiago Del Estero, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que se mantendrán entre los 9.5°C y 22°C, garantizando una jornada fresca. Clima ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas no variarán demasiado, manteniéndose en un rango agradable, propio de la temporada. El viento será suave, con velocidades de hasta 26 km/h, lo que permitirá disfrutar de la brisa sin mucho inconveniente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol diseñará su arco comenzando su ascenso a las 08:04 y, tras una larga jornada iluminada, se ocultará a las 18:29. Este evento celeste acompañará a la luna que tendrá su auge a las 17:49, brindando una vista espectacular.