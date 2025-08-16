Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Condiciones Meteorológicas
sábado, 16 de agosto de 2025

Este clima sabatino en Tierra del Fuego será fundamentalmente parcialmente nuboso. Durante la mañana, el mercurio podría descender hasta los -0.6°C, con una mínima posibilidad de precipitaciones. Los vientos matutinos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcamente nubladas. Las temperaturas alcanzarán los 2.9°C, sin precipitaciones significativas previstas. Será una jornada con una máxima humedad relativa del 99% y vientos que podrían llegar a los 22 km/h, lo que hará que el aire se sienta algo fresco. Es recomendable llevar abrigo y protegerse del viento. La presión atmosférica se mantendrá estable.