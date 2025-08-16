Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Tucumán, se anticipa un clima más bien suave con condiciones predominantemente parcialmente nubosas. Por la mañana, la temperatura mínima será de 8.5°C, sin expectativas de precipitaciones. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, haciendo que el aire sea relativamente seco. Se recomienda tener en cuenta que la velocidad del viento podría alcanzar 22 km/h, por lo que una campera ligera podría ser necesaria en algunos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, Tucumán experimentará una temperatura máxima de 22.4°C. El viento será un factor menor, manteniéndose a velocidades cómodas para cualquier actividad al aire libre. No se esperan lluvias, consolidando un buen tiempo para disfrutar las actividades del fin de semana en familia o con amigos.