Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

sábado, 16 de agosto de 2025, 06:06

Hoy en Tucumán, se anticipa un clima más bien suave con condiciones predominantemente parcialmente nubosas. Por la mañana, la temperatura mínima será de 8.5°C, sin expectativas de precipitaciones. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, haciendo que el aire sea relativamente seco. Se recomienda tener en cuenta que la velocidad del viento podría alcanzar 22 km/h, por lo que una campera ligera podría ser necesaria en algunos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, Tucumán experimentará una temperatura máxima de 22.4°C. El viento será un factor menor, manteniéndose a velocidades cómodas para cualquier actividad al aire libre. No se esperan lluvias, consolidando un buen tiempo para disfrutar las actividades del fin de semana en familia o con amigos.