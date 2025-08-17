El bodegón donde comer barato está garantizado: está en pleno corazón de Buenos Aires y ofrece platos por menos de 7.500 pesos

Muy cerquita de la Casa Rosada se encuentra el restaurante más económico de la ciudad para almorzar, con platos abundantes y muy sabrosos.

La milanesa es el plato fuerte de El Nacional. Foto: Freepik

El Nacional, ubicado en el barrio histórico de Montserrat, es el bodegón porteño por excelencia: ofrece platos tradicionales y abundantes a un costo sorprendentemente accesible. Los precios, que no superan los 7.500 pesos, son el motivo por el que turistas y locales se agolpan en sus puertas.

Ubicado en la calle Bolívar al 220, este restaurante supo convertirse en en el lugar perfecto para aquellos que buscan comer bien, en un ambiente cálido y accesible, gracias a una carta que incluye 20 platos memorables.

Comida abundante y accesible en Buenos Aires. Foto: Pexels.

Si bien las milanesas son uno de los íconos de los bodegones, El Nacional va más allá y ofrece una variedad de opciones que incluyen desde el clásico peceto al champiñón hasta el sabroso matambre a la pizza.

El plato más caro, un lomo a la pimienta con papas españolas, tiene un valor de 7.200 pesos, algo impensado en otros lugares de la ciudad. A eso hay que sumarle que todos los platos son acompañados por ensaladas frescas y papas, lo que hace que el valor de cada comida sea realmente atractivo.

El Nacional abre de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 horas, y los sábados hasta las 15 horas. Los domingos permanece cerrado.

¿Qué platos se pueden pedir en el bodegón más barato de Buenos Aires?

Las diferentes propuestas de El Nacional:

Entradas

Empanadas de carne suave

Porción de papas fritas con o sin provenzal

Ensalada rusa

Platos principales

Peceto al champiñón con ensalada

Milanesa a la fugazzeta con fritas

Pechito de cerdo a la provenzal con batatas

Bife de chorizo con fritas

Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla

Bife de costilla con papa, chaucha y zanahoria

Matambre a la pizza con papas españolas

Lomo a la pimienta por papas españolas

Filete a la milanesa con ensalada de radicheta y cebolla

Brótola a la romana con ensalada verde

Costillita de cerco con ensalada de zanahoria y huevo

Carré de cerdo al verdeo con papas fritas

Un cuarto de pollo al horno con papas

Bocatino al ajillo con papas españolas

Pechuga grillé con rúcula y parmesano

Suprema a la napolitana con papas españolas

Milanesa de ternera a caballo y con puré

Berenjena a la pizza con ensalada de remolacha y tomate

Arroz con albóndigas

Postres