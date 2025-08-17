El bodegón donde comer barato está garantizado: está en pleno corazón de Buenos Aires y ofrece platos por menos de 7.500 pesos
El Nacional, ubicado en el barrio histórico de Montserrat, es el bodegón porteño por excelencia: ofrece platos tradicionales y abundantes a un costo sorprendentemente accesible. Los precios, que no superan los 7.500 pesos, son el motivo por el que turistas y locales se agolpan en sus puertas.
Ubicado en la calle Bolívar al 220, este restaurante supo convertirse en en el lugar perfecto para aquellos que buscan comer bien, en un ambiente cálido y accesible, gracias a una carta que incluye 20 platos memorables.
Si bien las milanesas son uno de los íconos de los bodegones, El Nacional va más allá y ofrece una variedad de opciones que incluyen desde el clásico peceto al champiñón hasta el sabroso matambre a la pizza.
El plato más caro, un lomo a la pimienta con papas españolas, tiene un valor de 7.200 pesos, algo impensado en otros lugares de la ciudad. A eso hay que sumarle que todos los platos son acompañados por ensaladas frescas y papas, lo que hace que el valor de cada comida sea realmente atractivo.
También podría interesarte
El Nacional abre de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 horas, y los sábados hasta las 15 horas. Los domingos permanece cerrado.
¿Qué platos se pueden pedir en el bodegón más barato de Buenos Aires?
Las diferentes propuestas de El Nacional:
Entradas
- Empanadas de carne suave
- Porción de papas fritas con o sin provenzal
- Ensalada rusa
Platos principales
- Peceto al champiñón con ensalada
- Milanesa a la fugazzeta con fritas
- Pechito de cerdo a la provenzal con batatas
- Bife de chorizo con fritas
- Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla
- Bife de costilla con papa, chaucha y zanahoria
- Matambre a la pizza con papas españolas
- Lomo a la pimienta por papas españolas
- Filete a la milanesa con ensalada de radicheta y cebolla
- Brótola a la romana con ensalada verde
- Costillita de cerco con ensalada de zanahoria y huevo
- Pechito de cerdo a la provenzal con batatas
- Carré de cerdo al verdeo con papas fritas
- Un cuarto de pollo al horno con papas
- Bocatino al ajillo con papas españolas
- Pechuga grillé con rúcula y parmesano
- Suprema a la napolitana con papas españolas
- Milanesa de ternera a caballo y con puré
- Berenjena a la pizza con ensalada de remolacha y tomate
- Arroz con albóndigas
Postres
- Flan casero con dulce de leche y crema
- Ensalada de fruta
- Bochas de helado