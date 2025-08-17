Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Tiempo y Clima

El clima en Buenos Aires hoy

Hoy, Buenos Aires despierta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, proporcionando una mañana fresca. El clima será idóneo para quienes disfrutan de un aire fresco y limpio. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las probabilidades de lluvia son mínimas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 15.7°C. El clima seguirá siendo parcialmente nuboso y se prevé que los vientos lleguen a una rapidez de hasta 22 km/h. La humedad será moderada, por lo que se espera una agradable sensación térmica.

Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares con el cielo despejado y fresco. La temperatura descenderá nuevamente a valores cercanos a la mínima del día.