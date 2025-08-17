Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025
El clima en Buenos Aires hoy
Hoy, Buenos Aires despierta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, proporcionando una mañana fresca. El clima será idóneo para quienes disfrutan de un aire fresco y limpio. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las probabilidades de lluvia son mínimas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 15.7°C. El clima seguirá siendo parcialmente nuboso y se prevé que los vientos lleguen a una rapidez de hasta 22 km/h. La humedad será moderada, por lo que se espera una agradable sensación térmica.
Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares con el cielo despejado y fresco. La temperatura descenderá nuevamente a valores cercanos a la mínima del día.