Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima y tiempo

En Catamarca, el clima de la mañana comenzará con un ambiente parcialmente nuboso, temperaturas mínimas rondando los 6.4°C y una humedad promedio del 65%. Los vientos serán moderados, alcanzando los 16 km/h, brindando así una sensación fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el clima continuará con condiciones parcialmente nubladas, dejando una temperatura máxima cercana a los 23.7°C. La humedad se mantendrá estable alrededor del 37%, y los vientos podrían aumentar ligeramente su velocidad a aproximadamente 22 km/h. Se espera que las condiciones atmosféricas sean favorables para actividades al aire libre, sin presencia de precipitaciones.