Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima Hoy

El día de hoy en Chubut se prevé un clima variable con cielos mayormente despejados durante la mañana. Las temperaturas irán desde un fresco de 7.3°C hasta alcanzar máximos moderados de 14.7°C. La sensación térmica puede verse afectada por vientos que alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h, otorgándonos un día fresco y ventilado. La humedad relativa se mantendrá alta, cercana al 79%, lo cual puede intensificar la sensación de frío en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

A medida que avance el día, hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, sin grandes probabilidades de precipitaciones. La brisa continuará soplando con indicadores similares en velocidad, aunque con una ligera disminución durante la tarde. La presión atmosférica alcanzará un máximo de 1017.7 mb, indicando un día estable en condiciones generales. Estas condiciones ofrecen una oportunidad para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo liviano.

Observaciones astronómicas

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:49 AM y se pondrá a las 5:51 PM. La fase lunar actual permitirá una buena observación del cielo despejado durante la noche, sin la interferencia de precipitaciones o cobertura nubosa significativa.