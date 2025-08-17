Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Estado climático
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 17 de agosto de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires tendremos un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana llegarán a una mínima de 8.6°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h con una humedad del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Ya entrada la tarde, la temperatura aumentará hasta los 16°C. Los vientos continuarán moderados con ráfagas de hasta 12 km/h. Para la noche, el cielo permanecerá con algunas nubes, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires fue a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50. Este ciclo solar brinda una duración total del día de alrededor de 9 horas y 53 minutos.