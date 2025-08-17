Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

domingo, 17 de agosto de 2025, 06:02

Para hoy, el clima en Córdoba se presentará parcialmente nuboso durante la mayor parte del día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.3°C y 21.9°C, proporcionando un ambiente fresco a cálido. La humedad máxima alcanzará el 54%, lo que podría dejar una sensación de día húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas, con temperaturas que continuarán en el rango calentito de 21.9°C durante el día. Por la noche, aunque las nubosidades persisten, la temperatura comenzará a descender lentamente. Se recomienda tener a mano una campera ligera si planeas salir. El viento tenderá de suave a moderado, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Hoy, el sol salió a las 8:12 AM y se pondrá a las 6:21 PM. Es un buen momento para disfrutar de las últimas horas de luz natural del día.