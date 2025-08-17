Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima diario

Para hoy, el clima en Córdoba se presentará parcialmente nuboso durante la mayor parte del día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.3°C y 21.9°C, proporcionando un ambiente fresco a cálido. La humedad máxima alcanzará el 54%, lo que podría dejar una sensación de día húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas, con temperaturas que continuarán en el rango calentito de 21.9°C durante el día. Por la noche, aunque las nubosidades persisten, la temperatura comenzará a descender lentamente. Se recomienda tener a mano una campera ligera si planeas salir. El viento tenderá de suave a moderado, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Hoy, el sol salió a las 8:12 AM y se pondrá a las 6:21 PM. Es un buen momento para disfrutar de las últimas horas de luz natural del día.