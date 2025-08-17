Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima de hoy

Clima en Corrientes para el día de hoy: por la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 8.2°C. La humedad se mantendrá en un nivel alto a lo largo del día, con una humedad máxima proyectada del 94%. Es probable que los vientos alcancen una velocidad de hasta 9 km/h. Sin embargo, no se espera una precipitación significativa durante la mañana, lo que crea un ambiente relativamente seco y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con temperatura máxima alcanzando los 18.8°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, y la brisa pueda mantenerse constante, haciendo que la sensación térmica sea más fresca durante las horas nocturnas. La visibilidad será óptima, con la presión barométrica en un nivel estable. Se recomienda tomar precauciones en exteriores, principalmente debido a los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está programado a las 07:42 y el atardecer será alrededor de las 18:08. Será una oportunidad ideal para disfrutar de los tonos dorados que tiñen el cielo de Corrientes durante estos momentos del día.