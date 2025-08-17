Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del Tiempo en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con características variadas a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nuboso, mientras las temperaturas mínimas descenderán hasta los 4.2°C. Se espera que los vientos soplen a una velocidad moderada, alcanzando picos de hasta 10 km/h y con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h. La humedad se mantendrá en niveles elevados, superando el 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán con una tendencia similar. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, mientras que el viento podrá intensificarse ligeramente con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h. En la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, con una temperatura confortable y sin precipitaciones esperadas. La humedad continuará siendo un factor constante a lo largo del día, con un promedio del 46%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:01 y el atardecer será a las 18:41. Es un día perfecto para admirar el cielo al atardecer en Jujuy.