Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 17 de agosto de 2025, 06:03

Para la mañana de este domingo en La Pampa, el clima se pronostica despejado con temperaturas mínimas que rondarán los 7.1°C. No se esperan precipitaciones durante el día, manteniendo la humedad en un porcentaje bajo de 40%. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad de hasta 14 km/h, lo que garantizará una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, La Pampa experimentará un aumento de nubosidad, aunque sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.4°C, manteniendo el clima agradable. La humedad seguirá siendo manejable, con un pico de alrededor del 79%, y los vientos aumentarán ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea estar al aire libre.