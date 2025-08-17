Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Mendoza, se espera un inicio de jornada con cielo parcialmente nuboso y un clima fresco. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C durante la madrugada, generando un ambiente inicialmente frío pero que irá templándose conforme avance el día. Durante la mañana, los vientos tendrán una velocidad máxima de hasta 13 km/h, aunque se mantendrán a un nivel moderado. La humedad alcanzará el 37%, proporcionando cierta sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche en Mendoza, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas, con un aumento ligero de la temperatura que podría llegar a los 17.5°C. Durante este tiempo, los vientos serán más perceptibles, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. No se prevé precipitación significativa, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas complicaciones. La humedad descenderá parcialmente, manteniéndose en torno al 62%, lo que aportará una atmósfera seca hacia el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy marcan el amanecer a las 8:34 horas y el atardecer a las 18:35 horas. Será un día con una luz solar moderada, ideal para aprovechar actividades diurnas. Considera estos horarios para planear tu día, especialmente si practicas algún tipo de deporte o actividad al aire libre.