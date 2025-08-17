Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Neuquén, el clima presentará características variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 4.9°C, otorgando un clima fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, manteniendo el cielo aún parcialmente nuboso. Durante la noche, el viento tendrá una velocidad máxima de 13 km/h, marcando una sensación de frescura acompañada de una humedad relativa del 35%.