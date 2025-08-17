Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Este clima en Salta comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas en torno a los 3.4°C. Los vientos estarán presentes a lo largo de la mañana con una velocidad de hasta 8 km/h. Será un inicio de día propicio para quienes disfrutan del frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el cielo se mantendrá nuboso y las temperaturas alcanzarán su máximo a 21.2°C. Los vientos aumentarán un poco en intensidad, alcanzando hasta 9 km/h, lo que aportará una brisa ligera pero constante. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, pero siempre con precauciones debido a los cambios de temperatura. No habrá precipitaciones destacables, asegurando una tarde tranquila.

En la noche, espera un clima estable con cielos parcialmente despejados. La temperatura tenderá a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para quienes planeen actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 08:03 AM y el atardecer tendrá lugar a las 18:40 PM, permitiendo disfrutar de un total de 10 horas con luz solar.