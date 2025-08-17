Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Condiciones climáticas

Hoy en San Juan, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso, mientras las temperaturas matutinas variarán de 9.2°C. A lo largo de la mañana, el clima se mantendrá constante, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximos de 20.4°C, manteniendo el cielo con algunas nubes dispersas. Los vientos tenderán a ser moderados con velocidades máximas de hasta 17 km/h, creando una ligera brisa. Hacia la noche, se espera que el viento cese un poco, suavizando las condiciones.

Es un día perfecto para disfrutar de las actividades en la ciudad, asegurándote de llevar una chaqueta ligera en caso de sentir frío al caer la noche.