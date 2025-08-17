Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Reporte climático

Hoy en Santa Cruz, el clima estará caracterizado por condiciones de clima fresco durante la mañana, con una temperatura mínima de alrededor de 3.4°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, lo que brindará intervalos de sol y nubes. La humedad se mantendrá elevada en un 80%, así que es importante estar preparado para condiciones que pueden sentirse más frías de lo que indican los termómetros debido a la humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, las condiciones continuarán similares, con el cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima rondará los 7.3°C. Los vientos se mantendrán en una velocidad media de 25 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. Es recomendable llevar abrigo si planeas salir, especialmente al anochecer cuando las temperaturas pueden descender rápidamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34 en Santa Cruz. Estos tiempos marcan el inicio y final del día, así que puedes planificar tus actividades al aire libre considerando estos horarios.