Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con nubes dispersas y un ambiente fresco durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, lo que implica que será necesario salir abrigado. No se prevé lluvia en el pronóstico para esta primera parte del día, por lo que las actividades al aire libre se podrán realizar sin inconvenientes. La humedad se mantendrá en un nivel adecuado, lo cual no generará molestias adicionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, lo cual no será una molestia significativa. Por la noche, las condiciones continuarán siendo agradables y sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Estos horarios pueden ser de interés para aquellas personas que planean actividades al aire libre o necesitan ajustar su rutina diaria en base a la luz solar.