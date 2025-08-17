Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

Meteorología diaria

Hoy, el clima en Santiago Del Estero será parcialmente nuboso con una mínima de 9.5°C y una máxima que alcanzará los 22°C. Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco con vientos de hasta 21 km/h. La humedad será considerable, alcanzando picos de hasta 63%, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera en caso de salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, las condiciones permanecerán parcialmente nubosas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22°C. Los vientos se moderarán, oscilando entre los 12 y 18 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Para la noche, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, pero se mantendrán en torno a los 15°C, con una humedad relativa que puede llegar al 31%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29, ofreciendo un total de 10 horas y 25 minutos de luz diurna. Las observaciones astronómicas para este día no anticipan eventos significativos relacionados con la fase lunar.