Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025
En Tierra Del Fuego, la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025 se presenta con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán a un mínimo de -0.6°C, proporcionando una sensación de frescura a lo largo de las primeras horas del día. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, se recomienda estar preparado para el cambio de condiciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Se anticipa que las temperaturas asciendan a un máximo de 2.9°C. El viento soplará con una velocidad máxima de aproximadamente 17 km/h, lo cual podría intensificar la sensación de frío. Las condiciones de humedad estarán cercanas al 96%, favoreciendo un ambiente húmedo.
Se recomienda ajustar sus actividades al aire libre considerando el viento y las bajas temperaturas, especialmente al caer la tarde. Los visitantes y residentes deberían considerar llevar abrigo adecuado para enfrentar estas condiciones. Importante: Aunque la posibilidad de lluvia es mínima, es aconsejable estar prevenido ante cambios imprevistos en el clima.