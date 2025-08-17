Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025

domingo, 17 de agosto de 2025, 06:06

En Tierra Del Fuego, la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025 se presenta con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán a un mínimo de -0.6°C, proporcionando una sensación de frescura a lo largo de las primeras horas del día. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, se recomienda estar preparado para el cambio de condiciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Se anticipa que las temperaturas asciendan a un máximo de 2.9°C. El viento soplará con una velocidad máxima de aproximadamente 17 km/h, lo cual podría intensificar la sensación de frío. Las condiciones de humedad estarán cercanas al 96%, favoreciendo un ambiente húmedo.

Se recomienda ajustar sus actividades al aire libre considerando el viento y las bajas temperaturas, especialmente al caer la tarde. Los visitantes y residentes deberían considerar llevar abrigo adecuado para enfrentar estas condiciones. Importante: Aunque la posibilidad de lluvia es mínima, es aconsejable estar prevenido ante cambios imprevistos en el clima.