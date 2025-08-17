Sigue el mal tiempo en el AMBA con tormentas y neblina: qué día se terminan las lluvias, según el Servicio Meteorológico

Conocé cómo se prevé el clima en la provincia de Buenos Aires durante esta semana.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 17 de agosto de 2025, 23:26
Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.
Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

El mal clima del domingo continúa en el AMBA y se extenderá durante toda la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque se espera una leve mejora por la tarde, las nubes seguirán presentes. El lunes tampoco habrá alivio: se pronostican más nubes y lluvias durante todo el día, con mínimas de 11° y máximas de 17°.

En tanto, el martes 19, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con lluvias generalizadas durante todo el día y probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70%. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada y mañana del miércoles, acompañadas de fuertes ráfagas de viento. En algunos sectores podrían registrarse entre 50 y 80 mililitros de lluvia, equivalentes a la cantidad que suele caer en todo el mes de agosto.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Pronóstico semanal en Buenos Aires

  • Lunes 18 de agosto: mínima de 11° y máxima de 17°. Cielo mayormente nublado en la mañana, con lluvias aisladas durante la tarde y la noche (10%-40%).
  • Martes 19 de agosto: mínima de 13° y máxima de 16°, con lluvias generalizadas durante todo el día (40%-70%).
  • Miércoles 20 de agosto: mínima de 13° y máxima de 18°, con lluvias aisladas por la mañana y vientos fuertes por la tarde.
  • Jueves 21 de agosto: mínima de 9° y máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.
  • Viernes 22 de agosto: el cielo estará nublado durante todo el día y habrá una mínima de 12° y una máxima de 18°.
  • Sábado 23 de agosto: el día estará soleado con una mínima de 10° y una máxima de 15°.
Pronóstico en el AMBA. Foto: SMN.

De esta manera, recién el jueves se espera una mejora en el clima, aunque las temperaturas descenderán notablemente. Aun así, será un alivio para quienes tengan ropa acumulada por la lluvia.