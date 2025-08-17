Sigue el mal tiempo en el AMBA con tormentas y neblina: qué día se terminan las lluvias, según el Servicio Meteorológico

Conocé cómo se prevé el clima en la provincia de Buenos Aires durante esta semana.

Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

El mal clima del domingo continúa en el AMBA y se extenderá durante toda la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque se espera una leve mejora por la tarde, las nubes seguirán presentes. El lunes tampoco habrá alivio: se pronostican más nubes y lluvias durante todo el día, con mínimas de 11° y máximas de 17°.

En tanto, el martes 19, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con lluvias generalizadas durante todo el día y probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70%. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada y mañana del miércoles, acompañadas de fuertes ráfagas de viento. En algunos sectores podrían registrarse entre 50 y 80 mililitros de lluvia, equivalentes a la cantidad que suele caer en todo el mes de agosto.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Pronóstico semanal en Buenos Aires

Lunes 18 de agosto: mínima de 11° y máxima de 17°. Cielo mayormente nublado en la mañana, con lluvias aisladas durante la tarde y la noche (10%-40%).

Martes 19 de agosto: mínima de 13° y máxima de 16°, con lluvias generalizadas durante todo el día (40%-70%).

Miércoles 20 de agosto: mínima de 13° y máxima de 18°, con lluvias aisladas por la mañana y vientos fuertes por la tarde.

Jueves 21 de agosto: mínima de 9° y máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

Viernes 22 de agosto: el cielo estará nublado durante todo el día y habrá una mínima de 12° y una máxima de 18°.

Sábado 23 de agosto: el día estará soleado con una mínima de 10° y una máxima de 15°.

Pronóstico en el AMBA. Foto: SMN.

De esta manera, recién el jueves se espera una mejora en el clima, aunque las temperaturas descenderán notablemente. Aun así, será un alivio para quienes tengan ropa acumulada por la lluvia.