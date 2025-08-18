Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

lunes, 18 de agosto de 2025

Hoy en Buenos Aires, la clima será predominante una condición de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 5.6°C, acompañadas de una humedad relativa del 92%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, brindando una leve brisa durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que transcurra el día, las condiciones se mantendrán con algunas variaciones. La temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 15.7°C hacia la tarde, mientras que la velocidad del viento aumentará ligeramente, rozando velocidades de 21 km/h. A lo largo de la noche, el cielo continuará con nubosidad parcial. La humedad bajará levemente, situándose en torno al 55%.

El pronóstico sugiere que el día será en su mayoría seco, sin precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con relativa tranquilidad.