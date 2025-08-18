Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima y Tiempo

Clima matutino en Catamarca

El clima de esta mañana en Catamarca se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzan los 6.4°C. Los vientos son leves, con una velocidad máxima de 10 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas en Catamarca se elevarán hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. El cielo continuará nublado, pero sin previsión de lluvias durante la jornada. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas de hasta 16 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer fue a las 8:12 y el atardecer será a las 18:33, ofreciendo un largo y luminoso día.