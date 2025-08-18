Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Reporte Clima Diario

El clima de esta mañana en Chubut se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.3°C. Durante la mañana, la sensación será fresca debido a los vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 31 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 79%, invitando a que llevemos una chaqueta ligera si planeamos salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y la noche, la temperatura se elevará progresivamente hasta alcanzar una máxima de 14.7°C. Sin embargo, se recomienda precaución debido a ráfagas de viento que podrían llegar hasta 52 km/h en algunas zonas, haciendo que la sensación térmica sea más fresca. Esta es una buena ocasión para disfrutar de actividades al aire libre, pero es recomendable abrigarse adecuadamente para evitar el frío producido por el viento.