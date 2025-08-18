Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Pronóstico del clima para Ciudad De Buenos Aires hoy

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima del día se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas alcanzarán una mínima de 8.6°C, proporcionando una sensación refrescante para iniciar la semana. El viento soplará con una velocidad alrededor de 5 km/h, lo cual no influirá de manera significativa en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde y caiga la noche, el ambiente se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que alcanzará un máximo de 16°C. Se espera una humedad considerable, llegando al 78%, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero lista para enfrentar esta humedad. El viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 7 km/h, manteniendo una brisa suave durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Es un día perfecto para observar el cielo durante el atardecer, ya que las nubes no serán demasiado densas para interrumpir la vista clara del sol poniente.