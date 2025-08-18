Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima Córdoba

Condiciones climáticas matutinas en Córdoba

En la mañana de este lunes, se espera un cielo parcialmente nuboso en Córdoba, con temperaturas frescas que rondarán los 7.3°C. A lo largo de las primeras horas, la ciudad experimentará vientos con una velocidad media de 23 km/h, manteniendo un ambiente otoñal típico. La humedad relativa alcanzará un 50%, proporcionando cierta frescura matutina. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, el pronóstico del tiempo para Córdoba indica que las temperaturas ascenderán hasta máximos de 21.9°C, mientras el cielo continuará parcialmente cubierto. Se prevén vientos moderados, con rafagas que podrían llegar a los 14 km/h. La húmedad permanecerá constante, definiendo un ambiente agradable para disfrutar de la ciudad.

Durante la noche, la nubosidad podría aumentar ligeramente, pero sin riesgo de precipitaciones. Se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando nuevamente los niveles de la mañana, creando una noche apacible y fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se sugiere a los ciudadanos llevar una chaqueta liviana para la mañana y noche. Aunque el sol no será abrasador, una crema solar ligera siempre es recomendable. Las condiciones de viento sugieren asegurar objetos sueltos en balcones y azoteas para prevenir accidentes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

Hoy, el sol en Córdoba saldrá a las 7:42 am y se pondrá a las 6:21 pm, brindando un día con aproximadamente 10 horas y 39 minutos de luz diurna.