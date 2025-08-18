Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025
Estado meteorológico para la mañana en Corrientes
Hoy, el clima en Corrientes promete ser una mezcla de sol y nubes. Al amanecer, las temperaturas mínimas serán de 8.2°C, lo que brindará un ambiente fresco. *El avance del día* traerá consigo un incremento de la temperatura hasta los 18.8°C, proporcionando un tiempo agradable. La humedad máxima llegará a un 94%, pudiendo dar sensación de mayor calor debido a la combinación con la nubosidad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que el día avanza, las condiciones se mantendrán similares con brisas ligeras que alcanzarán una velocidad de hasta 12 km/h. La presión atmosférica se mantendrá estable, y no se esperan lluvias a lo largo del día. Se esperan momentos de despejado, permitiendo que las personas disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones significativas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025
El día comienza oficialmente con la salida del sol a las 07:42 y finalizará con su puesta a las 18:08. Estos horarios marcan un día de gran extensión solar, excelente para actividades relacionadas con la energía solar o simplemente disfrutar tiempo al aire libre.