Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Previsión Meteorológica

Estado meteorológico para la mañana en Corrientes

Hoy, el clima en Corrientes promete ser una mezcla de sol y nubes. Al amanecer, las temperaturas mínimas serán de 8.2°C, lo que brindará un ambiente fresco. *El avance del día* traerá consigo un incremento de la temperatura hasta los 18.8°C, proporcionando un tiempo agradable. La humedad máxima llegará a un 94%, pudiendo dar sensación de mayor calor debido a la combinación con la nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que el día avanza, las condiciones se mantendrán similares con brisas ligeras que alcanzarán una velocidad de hasta 12 km/h. La presión atmosférica se mantendrá estable, y no se esperan lluvias a lo largo del día. Se esperan momentos de despejado, permitiendo que las personas disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

El día comienza oficialmente con la salida del sol a las 07:42 y finalizará con su puesta a las 18:08. Estos horarios marcan un día de gran extensión solar, excelente para actividades relacionadas con la energía solar o simplemente disfrutar tiempo al aire libre.