Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima en Formosa

En la mañana, el clima en Formosa presentará condiciones de parcial a mayormente nublado. La temperatura mínima esperada será de 7.9°C, y la máxima alcanzará los 20.5°C. No se prevé precipitación durante las primeras horas del día. La humedad relativa será aproximadamente del 96% y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá con cielos parcialmente nubosos, y el termómetro podría subir ligeramente. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 17 km/h por momentos, aunque se espera que en su mayoría sea suave. No hay posibilidad de lluvias significativas durante el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 18:08, ofreciendo más de diez horas de luz solar.