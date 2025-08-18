Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025
Pronóstico del clima para hoy en Jujuy
En este clima de lunes en Jujuy, se espera un cielo parcialmente nuboso por la mañana. La temperatura mínima será de 4.2°C, aumentando gradualmente a un máximo de 18.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 10 km/h, manteniendo un ambiente fresco predominante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 18.4°C. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 10 km/h, y la humedad relativa alcanzará su máximo en un 85%. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga abrigado en las horas más frescas del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025
El amanecer se producirá a las 07:26, mientras que el atardecer se espera a las 18:41. No habrá modificaciones significativas en la luz diurna, considerando que nos encontramos en pleno invierno.