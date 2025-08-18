Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del clima para hoy en Jujuy

En este clima de lunes en Jujuy, se espera un cielo parcialmente nuboso por la mañana. La temperatura mínima será de 4.2°C, aumentando gradualmente a un máximo de 18.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 10 km/h, manteniendo un ambiente fresco predominante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 18.4°C. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 10 km/h, y la humedad relativa alcanzará su máximo en un 85%. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga abrigado en las horas más frescas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 07:26, mientras que el atardecer se espera a las 18:41. No habrá modificaciones significativas en la luz diurna, considerando que nos encontramos en pleno invierno.