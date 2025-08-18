Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025
El clima de Neuquén por la mañana
Para la mañana de este lunes 18 de agosto en Neuquén, esperamos cielos despejados con una temperatura mínima de 4.9°C. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre. La velocidad del viento permanecera alrededor de 13 km/h, brindando una brisa suave a quienes disfruten del clima matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde noche, el clima en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar una máxima de 17°C. Aunque no se esperan lluvias, se recomienda estar atentos a cambios repentinos de condición. Los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando hasta 27 km/h, por lo que se sugiere precaución al transitar en la vía pública durante estas horas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025
Este lunes, el sol hará su aparición en el cielo a las 8:47 AM y se despedirá a las 5:16 PM. Será un día ideal para disfrutar tanto de la naturaleza como de actividades bajo el sol.
"La observación del cielo despejado por la mañana y parcialmente nuboso por la tarde-noche hace que este lunes sea perfecto para planificar actividades al aire libre."