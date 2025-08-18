Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima en Argentina

El clima en Río Negro este lunes 18 de agosto de 2025 se presenta con características interesantes desde la mañana. Durante las primeras horas del día, se espera que el cielo esté parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 6.8°C, proporcionando un inicio de día fresco. A pesar de la nubosidad parcial, el tiempo continuará estable, sin probabilidades significativas de precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán mostrando un cielo parcialmente nuboso. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 22 km/h, ofreciendo una sensación de frescura adicional. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 17.1°C.

Ya por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con el cielo continuando parcialmente cubierto. Aunque el cielo nuboso pueda sugerir la posibilidad de lluvias, no se esperan precipitaciones durante el cierre del día. La humedad relativa del aire estará cerca del 82%, lo cual es algo que los habitantes de la región deben tener en cuenta para planificar sus actividades nocturnas.

Observaciones astronómicas para este lunes 18 de agosto de 2025

A lo largo de la jornada, los interesados en la astronomía y el seguimiento de los movimientos solares podrán observar el amanecer a las 08:33 y el ocaso a las 17:51. Estos momentos proporcionarían una excelente oportunidad para quienes disfrutan de capturar los momentos donde el cielo se tiñe de colores distintivos debido a los cambios en la luz solar.