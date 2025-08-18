Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima Salta hoy

Hoy en Salta, el clima presentará condiciones mixtas a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, permitiendo la entrada ocasional de sol. Las temperaturas mínimas alcanzarán un fresco 3.4°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día. La humedad estará presente pero controlada con un promedio de 52%. La sensación térmica puede variar por la acción constante de vientos leves que se desplazan a velocidades de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 21.2°C, haciendo de la tarde un momento más cálido y agradable. Mientras el sol se oculta, los niveles de humedad podrían incrementar ligeramente, aunque permanecerán en niveles confortables. El viento continuará siendo moderado, ayudando a dispersar cualquier nubosidad pesada.

Por la noche, el clima seguirá siendo fresco, con temperaturas que empezarán a bajar nuevamente. El viento seguirá presente pero disminuirá su velocidad, proporcionando un ambiente tranquilo para cerrar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

Según los reportes, el amanecer en Salta será a las 08:03, mientras que el atardecer está previsto para las 18:40. Por lo tanto, se puede disfrutar de aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz diurna. Estos tiempos de salida y puesta del sol son ideales para planear actividades al aire libre.

La observación del movimiento de los vientos y los cambios de temperatura es esencial para entender el clima de la región.