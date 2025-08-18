Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Informe meteorológico
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 18 de agosto de 2025, 06:05

El clima en San Juan para hoy promete ser mayormente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C. Será un momento ideal para disfrutar del aire fresco y planificar actividades al aire libre. Más sobre el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el pronóstico indica temperaturas máximas que alcanzarán los 20.4°C. El nivel de humedad será moderado, alcanzando un 61%. Los vientos se esperan con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una brisa ligera durante todo el día. Se recomienda tener ropa ligera pero contar con una chaqueta si planeas estar afuera por la noche.

La falta de lluvia y la moderada velocidad del viento harán de este un día agradable para los habitantes de San Juan. Planea tus actividades considerando estos factores y disfruta del buen tiempo.