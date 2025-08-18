Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Informe meteorológico

El clima en San Juan para hoy promete ser mayormente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C. Será un momento ideal para disfrutar del aire fresco y planificar actividades al aire libre. Más sobre el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el pronóstico indica temperaturas máximas que alcanzarán los 20.4°C. El nivel de humedad será moderado, alcanzando un 61%. Los vientos se esperan con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una brisa ligera durante todo el día. Se recomienda tener ropa ligera pero contar con una chaqueta si planeas estar afuera por la noche.

La falta de lluvia y la moderada velocidad del viento harán de este un día agradable para los habitantes de San Juan. Planea tus actividades considerando estos factores y disfruta del buen tiempo.