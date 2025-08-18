Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz para este lunes 18 de agosto de 2025 nos depara un cielo parcialmente cubierto con una temperatura mínima esperada de 3.4°C. Durante la mañana, la temperatura máxima estará cerca de los 7.3°C. El viento soplará a una velocidad promedio de 16 km/h, ofreciendo un clima fresco, pero sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el panorama para Santa Cruz seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán entre los 3.4°C y los 7.3°C. Los vientos continúan moderados con una velocidad de aproximadamente 25 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica levemente más baja. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, maximizando la posibilidad de sentirse un poco más frío e invernal.