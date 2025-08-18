Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima y tiempo

El clima para esta mañana en Santa Fe

En la mañana de hoy en Santa Fe, podemos anticipar un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán cerca de 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco para iniciar el día. La humedad alcanzará un 85%, lo cual dará una sensación fresca y algo húmeda. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h, así que es recomendable llevar abrigo si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y la noche, el tiempo en Santa Fe continuará con predominancia de nubes parciales. Las máximas podrían elevarse hasta 18.5°C, brindándonos un día cómodo en cuanto a temperaturas. Las rachas de viento persistirán con disminuciones a 13 km/h durante la noche, pero aún así estarán presentes. Se prevé que la humedad relativa seguirá en torno al 85%, por lo que, si planeas actividades al aire libre, es aconsejable vestirse en capas para adecuarse a los cambios de temperatura durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

Respecto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:59 de la mañana, brindándonos un extenso día para disfrutar de actividades al aire libre. Por su parte, el atardecer está previsto para las 18:06, cuando el sol se ocultará dejando paso a la noche. Vale la pena aprovechar las horas diurnas para tareas que no puedan realizarse durante el anochecer.