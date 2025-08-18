Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Condiciones climáticas para la mañana

En Santiago Del Estero, este lunes 18 de agosto de 2025, el clima matutino se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales rondarán los 9.5°C, mientras que se espera que la máxima alcance 22°C. La humedad relativa se encuentra alrededor del 63%, haciendo el ambiente un tanto húmedo. No se esperan precipitaciones durante esta franja horaria, permitiendo que los habitantes disfruten de una mañana tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, el tiempo en Santiago Del Estero continuará con vientos de dirección variable soplando a una velocidad de hasta 26 km/h. Las temperaturas esperadas se mantendrán entre 9.5°C y 22°C, proporcionando un ambiente cálido pero con brisas moderadas. La humedad proyectada para el resto del día es significativa, alrededor del 63%, aunque sin precipitaciones significativas.