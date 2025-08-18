Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Pronóstico meteorológico

Hoy en Tucumán, el clima promete ser un tema de conversación. Durante la mañana, se espera que el cielo se presente parcialmente nublado, ofreciendo una temperatura mínima de 8.5°C. A pesar de las nubes, no se anticipa lluvia, lo cual podría generar una sensación de frescura a primeras horas. Los vientos matutinos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, lo que añade una ligera brisa al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Ya por la tarde, el sol hará su aparición, haciendo que las temperaturas asciendan hasta los 22.4°C. Aunque las nubes persistirán de forma intermitente, el día se mantendrá seco, según las proyecciones. Los vientos aumentarán su intensidad, con ráfagas máximas de hasta 22 km/h, aunque el índice de humedad se mantendrá estable en torno al 80%. Esta combinación de factores crea un clima idóneo para actividades al aire libre, siempre considerando llevar ropa ligera pero adecuada para el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

Hoy, el sol en Tucumán hará su aparición a las 08:06 y despedirá el día a las 18:35, proporcionando alrededor de 10 horas y 29 minutos de luz solar. Estos horarios pueden ofrecer una referencia útil para planificar actividades que requieran luz natural.

Para aquellos interesados en la fase lunar, la luna se elevará a las 17:56 y se pondrá a las 07:33 del siguiente día, presentando un espectáculo nocturno fascinante para los observadores del cielo. Aprovechad la noche despejada para contemplar la fase lunar actual y explorar la belleza celeste que ofrece el cielo de Tucumán.

