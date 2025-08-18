Se esperan fuertes lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y cómo seguirá el clima, según el Servicio Meteorológico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires y emitió un alerta naranja por intensas lluvias. Se prevén valores de entre 70 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse. Además, se anticipa que en ciertos momentos las precipitaciones serán torrenciales.
¿Cuándo llegan las lluvias?
Para este lunes por la noche hay entre 40% y 70% de probabilidades de lluvias aisladas, con ráfagas del sector este de hasta 50 km/h.
El martes 19 se espera la mayor inestabilidad: durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas, seguidas por chaparrones dispersos en la tarde y nuevas lluvias hacia la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
El tiempo durante la semana en Buenos Aires
- Martes 19: mínima de 13° y máxima de 16°, con tormentas y lluvias aisladas durante toda la jornada.
- Miércoles 20: mínima de 13° y máxima de 18°. Lluvias aisladas por la mañana y vientos intensos del suroeste y del oeste.
- Jueves 21: mínima de 9° y máxima de 19°, cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
- Viernes 22: mínima de 13° y máxima de 18°, con nubosidad variable y apenas un 10% de probabilidades de precipitaciones.
- Sábado 23: el día estará soleado con una mínima de 9° y una máxima de 15°.
- Domingo 24: el día estará soleado con una mínima de 7° y una máxima de 15°.
Desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos y ráfagas intensas. El mal tiempo se concentrará entre el lunes a la noche y el miércoles, mientras que hacía el jueves y viernes las condiciones comenzarán a mejorar.