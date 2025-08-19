Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Información Meteorológica

Hoy en Buenos Aires, el clima matinal mostrará un cielo despejado con temperaturas mínimas de 5.6°C. Durante estos momentos, la humedad alcanzará el 92%, creando una sensación algo fresca. Los vientos serán ligeros, alcanzando una velocidad máxima de hasta 10 km/h, contribuyendo a una mañana relativamente tranquila en términos de condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá claro con temperaturas que subirán hasta alcanzar máximas de 15.7°C. La humedad descenderá, situándose en un 55%, haciendo que la sensación térmica sea más cómoda. A lo largo de la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, y los vientos tendrán una velocidad máxima de 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga a las 08:05 y se ponga a las 17:52, ofreciendo un día de luz solar para disfrutar diversas actividades al aire libre.