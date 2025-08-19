Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima en Catamarca

El clima en Catamarca este martes 19 de agosto de 2025 presentará características variables a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de alrededor de 6.4°C. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura real. Para obtener más detalles sobre el clima, visite nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, el clima seguirá con condiciones similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C. La velocidad del viento será moderada, a 33 km/h, lo que ayudará a mantener el aire fresco. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para protegerse del viento en las horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y el anochecer llegará a las 18:33. Los amantes de las observaciones astronómicas encontrarán esta información útil para planificar sus actividades.