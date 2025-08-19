Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

martes, 19 de agosto de 2025, 06:02

Hoy en Chubut, el clima presentará algunas condiciones variadas. En la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Habrá una humedad relativa aproximadamente del 79%. El viento soplará a una velocidad media de 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche en Chubut, el cielo continuará con nubosidad parcial y la temperatura máxima llegará a los 14.7°C. Los vientos seguirán presentes, alcanzando ráfagas máximas de hasta 52 km/h. La humedad se mantendrá en un rango del 47% al 79% a lo largo del día.

Es importante recalcar que, para mantenerse informado sobre las posibles variaciones climáticas, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del clima y estar preparado para posibles cambios.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer está programado para las 08:49 mientras que el atardecer será a las 17:51. Durante la noche, la luna saldrá a las 16:57 y se pondrá nuevamente a las 08:28 del día siguiente, brindando un espectáculo nocturno ideal para observaciones astronómicas.