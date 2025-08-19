Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Chubut, el clima presentará algunas condiciones variadas. En la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Habrá una humedad relativa aproximadamente del 79%. El viento soplará a una velocidad media de 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche en Chubut, el cielo continuará con nubosidad parcial y la temperatura máxima llegará a los 14.7°C. Los vientos seguirán presentes, alcanzando ráfagas máximas de hasta 52 km/h. La humedad se mantendrá en un rango del 47% al 79% a lo largo del día.

Es importante recalcar que, para mantenerse informado sobre las posibles variaciones climáticas, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del clima y estar preparado para posibles cambios.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer está programado para las 08:49 mientras que el atardecer será a las 17:51. Durante la noche, la luna saldrá a las 16:57 y se pondrá nuevamente a las 08:28 del día siguiente, brindando un espectáculo nocturno ideal para observaciones astronómicas.